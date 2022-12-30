Такие результаты показало исследование команды из Стэнфордского университета

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Команда ученых из Стэнфордского университета провела исследование и выяснила, что разработчики, пользующиеся при написании кода ИИ-помощниками, например, GitHub Copilot, пишут менее безопасный и более подверженный эксплойтам код, нежели их коллеги, создающие программные решения самостоятельно. Ранее похожее исследование проводили и в университете Нью-Йорка и получили аналогичные результаты.

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Оба исследования затрагивали такие языки программирования, как Python и C, что же касается уровня участвующих – он был разным, от студентов-бакалавров до сеньор-разработчиков с большим опытом работы. В проектах приняли участие несколько десятков человек, что недостаточно много с точки зрения статистики. Тем не менее, ученые подсчитали, что в группе с ИИ-помощником безопасные решения реализовывались в 67% случаев, а в группе без него – почти в 80%. По мнению специалистов, в настоящий момент к помощи со стороны нейросетей следует относиться с известной долей осторожности, особенно неопытным разработчикам, не способным быстро распознать небезопасный код. Вероятно, в будущем возможности ИИ-помощников станут шире, повысится и их безопасность, и тогда уже можно будет говорить о повсеместном их применении.