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Флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 хотело бы приобрести большинство геймеров, но его рекомендованная стоимость, установленная компанией на уровне 1599 долларов, многим оказалась не по карману. Еще больше отпугивают цены, выставленные на новинку российскими ритейлерами – на старте продаж в большинстве отечественных магазинов видеокарта предлагалась за 155 тысяч рублей, а то и дороже. Ближе к концу декабря, когда ослаб рубль, торговые сети еще больше подняли цены – до 165-175 тысяч рублей.
Тем не менее, московский магазин «Регард», доставляющий заказы по всей России, неожиданно снизил цену на две модификации RTX 4090 – Palit OmniBlack и Palit GameRock. И если первая модель не представляет для многих любителей компьютерных игр особенного интереса, поскольку в составе ее системы охлаждения отсутствует испарительная камера, то вторую хотели бы приобрести многие. Вероятно, сейчас лучшая возможность это сделать: «Регард» скинул с недавней цены более 20 тысяч рублей, и на момент написания данной новости Palit GameRock RTX 4090 стоит чуть больше 143 тысяч «деревянных», что для «четыре тысячи девяностой» по российским меркам – не так и много.