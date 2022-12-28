Ее стоимость снизилась с 178,30 долларов США до 9,95







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После наступления криптозимы курс биткоина и курсы многих альткоинов значительно снизились, и считавшаяся некоторое время назад весьма перспективной, даже называвшаяся некоторыми экспертами «убийцей Ethereum» криптовалюта Solana не стала исключением. За год стоимость коина рухнула почти на 95% - с 178,30 долларов до $9,95. В 15 с лишним раз сократилась и рыночная капитализация Solana – сейчас она составляет около 3.6 миллиарда долларов.

Одним из важнейших факторов, оказавших влияние на курс Solana, является банкротство криптобиржи FTX, после которого коин потерял более половины своей стоимости. Причина заключается в том, что фонд Alameda, принадлежавший главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду, был важным партнером проекта Solana. Отказываются от использования коина и крупные NFT-коллекции. Так, DeGods и y00ts сообщили, что в первом квартале следующего года перейдут на Ethereum и Polygon.

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По мнению инвесторов и криптовалютных аналитиков, последствия краха FTX будут ощущаться еще долго и значительно усугубят течение криптозимы. Из-за банкротства криптобиржи могут стать банкротами или пойти на значительные сокращения и многие партнеры площадки, не говоря уж о кризисе доверия к отрасли, который начался еще с обрушения алгоритмического стейблкоина Terra/Luna.