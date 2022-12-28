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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Криптовалюта Solana за год подешевела почти на 95 %
Ее стоимость снизилась с 178,30 долларов США до 9,95
рекомендации
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке



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После наступления криптозимы курс биткоина и курсы многих альткоинов значительно снизились, и считавшаяся некоторое время назад весьма перспективной, даже называвшаяся некоторыми экспертами «убийцей Ethereum» криптовалюта Solana не стала исключением. За год стоимость коина рухнула почти на 95% - с 178,30 долларов до $9,95. В 15 с лишним раз сократилась и рыночная капитализация Solana – сейчас она составляет около 3.6 миллиарда долларов.

Одним из важнейших факторов, оказавших влияние на курс Solana, является банкротство криптобиржи FTX, после которого коин потерял более половины своей стоимости. Причина заключается в том, что фонд Alameda, принадлежавший главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду, был важным партнером проекта Solana. Отказываются от использования коина и крупные NFT-коллекции. Так, DeGods и y00ts сообщили, что в первом квартале следующего года перейдут на Ethereum и Polygon.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

По мнению инвесторов и криптовалютных аналитиков, последствия краха FTX будут ощущаться еще долго и значительно усугубят течение криптозимы. Из-за банкротства криптобиржи могут стать банкротами или пойти на значительные сокращения и многие партнеры площадки, не говоря уж о кризисе доверия к отрасли, который начался еще с обрушения алгоритмического стейблкоина Terra/Luna.

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#криптовалюты #криптозима #solana
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