Приз всего один на несколько сотен тысяч человек

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Компания Palit проводит рождественский розыгрыш, в рамках которого выберет одного счастливчика, которому достанется белая версия видеокарты GeForce RTX 4080 GamingPro. Определение победителя состоится 3 января – примечательно, что фирма не стала устанавливать никаких географических ограничений, а значит, поучаствовать могут и россияне. Впрочем, главный приз только один, желающих же, вероятно, будет несколько сотен тысяч, а возможно, и более миллиона, с учетом того, что некоторые участники наверняка попробуют воспользоваться несколькими аккаунтами.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Помимо графического ускорителя, в акции представлено еще несколько наград – корпус Fractal Design Torrent White RGB TG, система охлаждения с 360-миллиметровым радиатором PF360W-ARGB и комплект из двух восьмигигабайтных модулей оперативной памяти стандарта DDR4 от Kingston. Все призы представлены в белом цветовом исполнении. Список победителей будет опубликован до 9 января в социальных сетях Palit. Чтобы повысить свои шансы на выигрыш, необходимо посетить страницы участвующих в розыгрыше компаний и подписаться на аккаунт вендора в Twitter. Информации о том, как будут доставляться призы, на промо-страничке не представлено, но, вероятно, транспортировка будет осуществляться за счет организатора.