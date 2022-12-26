Ситуация с коронавирусом в Поднебесной сложилась крайне неблагоприятная

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В Китае стремительно растет число заболевших коронавирусом COVID-19, и, как сообщает издание Financial Times, это может серьезно навредить бизнесу Apple – если рост заболеваемости не остановится, iPhone скоро станет банально некому собирать. В конце осени компания из Купертино уже сталкивалась с проблемами из-за вспышки коронавируса на крупнейшей фабрике Foxconn в Чжэнчжоу, жестких ограничений на предприятии и связанных с ними протестов, но в этот раз ситуация может оказаться гораздо серьезнее.

В начале ноября Apple предупреждала клиентов о перебоях с поставками и длительных сроках ожидания заказанных смартфонов (до 20-25 дней), но, судя по всему, эти сроки могут стать еще более длительными. Из-за коронавируса нехватка работников наблюдается на всех этапах цепочки производства и поставок – в социальных сетях и на видеосервисах распространяются ролики, где немногочисленные сотрудники китайских транспортных компаний кое-как пытаются разгребать и рассортировывать груды посылок, но не справляются с их потоком.

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Немаловажно, что в Китае собирается около 90% iPhone, а продается – около 20%, при этом один из фирменных магазинов «яблочных» в Пекине временно закрылся из-за болезни всех сотрудников, а многие другие работают по сокращенному графику, поскольку оставшегося персонала не хватает для обеспечения привычной доступности. В текущем квартале, по оценкам аналитиков, Apple испытывает дефицит в 5-15 миллионов iPhone, но в следующем ситуация может стать еще хуже.