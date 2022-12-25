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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, ссылаясь на данные немецкого ритейлера Mindfactory, процессор AMD Ryzen 5 5600X поколения Zen 3 продается как минимум в четыре раза лучше, чем более новый 7600X поколения Zen 4. Конечно, это информация только от одной торговой сети, пусть и довольно крупной, тем не менее, как считают эксперты, она довольно показательна, да и инсайдеры, работающие в других магазинах компьютерной техники, говорят о схожих показателях.
Продажи «семь тысяч шестисотого» выросли после того, как компания AMD снизила его стоимость, тем не менее, это не помогло ему приблизиться к топу продаж. Еще менее популярны Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X, при этом представленный весной этого года Ryzen 7 5700X продается практически так же активно, как все процессоры AMD семитысячной серии вместе взятые. Объяснить подобную статистику довольно легко – новое поколение Ryzen не оправдало ожиданий пользователей, и многие из них, особенно геймеры, ждут выхода обновленных моделей с 3D-кэшем. Сейчас же любители компьютерных игр в основном покупают решения Intel – CPU Raptor Lake продемонстрировали в геймерских сценариях использования уверенный отрыв от всех своих конкурентов.