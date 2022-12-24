RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO выделяется огромным для такой видеокарты радиатором

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В распоряжении ресурса VideoCardz оказались изображения будущих графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в исполнении вендора Zotac – компания предложит пользователям как минимум три разных модификации. Флагманская модель AMP Extreme AIRO занимает 3.5 слота расширения и по габаритам практически не уступает RTX 4080, две карты Trinity отличаются более скромными размерами и требуют только 2.5 слотов.

Сообщается, что старшая модификация будет поставляться с переходником с трех разъемов 8 pin на один 12+4 pin 12VHPWR, младшие же обойдутся адаптеров с двух 8 pin разъемов. Версий, использующих проверенные временем 8 pin разъемы у Zotac, к сожалению, не будет, по крайней мере, пока – несмотря на недоверие пользователей к 12VHPWR после серии случаев с оплавлением разъема на RTX 4090 вследствие неправильного подключения.

Все модификации RTX 4070 Ti от Zotac будут охлаждаться при помощи трехвентиляторной СО, хотя площади радиаторов у AMP Extreme AIRO и других моделей будут сильно отличаться. Об уровне заводского разгона и установленном производителем лимите TGP информации пока нет – она появится только в начале января, когда состоится официальный анонс бывшей RTX 4080, переименованной в RTX 4070 Ti из-за недовольства пользователей.

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