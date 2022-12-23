Причем не в одном, а во многих магазинах

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Как сообщает популярный среди компьютерщиков и геймеров ресурс VideoCardz, графические ускорители AMD Radeon RX 7900 XT уже продаются во многих европейских магазинах дешевле рекомендованной цены, которая составляет 1049 евро. Ритейлеры же предлагают карту за 1019-1039 евро, а Mindfactory и вовсе снизил ценник на одну из модификаций от вендора Sapphire до 999 евро.

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Эксперты связывают удешевление видеокарты с невысоким спросом. Примечательно, что в случае с RX 7900 XTX наблюдается обратная ситуация: модель предлагается значительно дороже рекомендованной стоимости, порой на несколько сотен евро. Если учесть, что на спрос на флагманский графический ускоритель NVIDIA, RTX 4090, тоже в несколько раз выше, чем на RTX 4080, можно констатировать, что немалая часть потребителей готова отдавать за топовую видеокарту более 1000-1300 евро. Конечно, наиболее популярными среди геймеров остаются GPU начального и среднего игровых сегментов, но, как показал опыт майнинг-лихорадки, некоторые любители игр готовы платить больше, чем считалось ранее, и это одна из причин, по которым NVIDIA и AMD выставляют на ультимативные решения столь высокие рекомендованные цены. Для сравнения: для RTX 3080 была заявлена рекомендованная стоимость на уровне 699 долларов, а для RTX 4080 – уже 1199 долларов.