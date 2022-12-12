Также он отметил, что такие случаи указывают на возможную связь с организованной преступностью

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Как сообщил в интервью ТАСС генпрокурор РФ Игорь Краснов, правоохранителями были выявлены первые случаи дачи взяток криптовалютой. Также он отметил, что такие преступления пока встречаются редко, но могут представлять особую опасность из-за возможной связи с организованной преступностью. Рассказал Краснов и о конкретном случае: в Хакасии владелец одного из интернет-магазинов, торгующих запрещенными веществами, дал взятку в криптовалюте начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков, чтобы тот задержал и привлек к ответственности лицо, похитившее у магазина наркотические вещества на крупную сумму.

По словам прокурора, бывший полицейский получил взятку в биткоинах, а в дальнейшем обменял их на рубли, выведя последние на свой Киви-кошелек, а дальше – на банковскую карту. Также «оборотень в погонах» давал наркосбытчикам рекомендации, как избежать привлечения к ответственности и сообщал о будущих оперативно-розыскных мероприятиях. В настоящий момент преступник осужден и отбывает пятилетний срок заключения в местах лишения свободы.

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Как отмечают эксперты по информационной безопасности, криптовалюты и раньше часто использовались в незаконной деятельности – например, для оплаты запрещенных веществ или различных услуг вроде DDoS-атак на определенный ресурс, или «пробива» человека по номеру телефона. Тем не менее, взятки в коинах дают крайне редко – несмотря на то, что в России и многих странах СНГ высокий уровень коррупции, взяткодатели и взяткополучатели обычно используют более традиционные методы с передачей денежных средств наличными.