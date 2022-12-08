Это хороший повод обновить графическую подсистему ПК





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В свете скорого выхода видеокарты RTX 4070 Ti, которая по факту является переименованной RTX 4080 с 12 ГБ видеопамяти, графические ускорители поколения Ampere продолжают дешеветь – так, модель NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, позволяющую комфортно играть в любые проекты в разрешениях QuadHD и FullHD, а также наслаждаться нетребовательными играми и в тяжелом режиме 4K, уже можно приобрести в «Регарде» менее, чем за 50 тысяч рублей. Напомню, что «Регард» – это обладающий безупречной репутацией московский ритейлер, доставляющий заказы по всей России.

Пользователям, обладающим более скромным бюджетом на приобретение новенькой видеокарты, рекомендую обратить внимание на NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, которая предлагается за не такую большую для продвинутой игровой видеокарты по меркам последних лет сумму в размере 33-35 тысяч рублей. Она также весьма производительна и позволяет играть в сверхтребовательный Cyberpunk 2077 с 45-60 кадрами в секунду в разрешении QuadHD и со стабильными 80+ FPS в разрешении FullHD – на полных ультра-настройках, хотя и без рейтрейсинга. Впрочем, комфортно играть можно и с трассировкой лучей – достаточно лишь включить опцию DLSS.

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Хороший вариант для игровой сборки начального ценового сегмента, превосходящий постепенно уходящие в прошлое видеокарты GTX 1660 Super и Ti – это NVIDIA GeForce RTX 3050. К преимуществам этого недорогого графического ускорителя можно отнести современную микроархитектуру, невысокое энергопотребление и тепловыделение, а также наличие 8 гигабайт видеопамяти. Стоит отметить, что возможностей «три тысячи пятидесятой» достаточно для комфортного времяпровождения в любых играх, хотя в некоторых из них придется снижать настройки до высоких – желающим всегда играть на бескомпромиссных «максималках» стоит присмотреться к более дорогим GPU.



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