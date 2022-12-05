Удивительно, как много людей придерживаются тех или иных заблуждений

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Представители «Лаборатории Касперского» провели исследование и выяснили, какие заблуждения, мифы и суеверия, касающиеся цифровой техники и информационных технологий, наиболее распространены среди граждан России. Одним из наиболее популярных оказалось ложное убеждение в том, что при разговоре по телефону со злоумышленниками нельзя говорить «да» или «нет» – якобы мошенники могут использовать запись голоса, например, для подтверждения взятия кредита. На самом деле, голосовая идентификация никогда не является единственным фактором для опознания клиента, но 75% опрошенных этого не знают.

Другое распространенное заблуждение касается протокола HTTPS – 60% участников исследования полагают, что если сайт обладает соответствующим сертификатом, то он официальный, хотя это совсем не обязательно. Еще 57% респондентов считают, что если сбросить смартфон, планшет или ноутбук до заводских настроек, то все личные данные будут удалены без возможности восстановления. На самом деле, чтобы они были надежно удалены, нужно полностью перезаписать старую информацию новой – например, нулями или случайными данными. 53% думают, что нельзя нажимать цифры «1» и «2» во время подозрительных звонков – якобы этого достаточно, чтобы злоумышленники заразили телефон вредоносным ПО.

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Около половины опрошенных уверены, что если им приходят на почту или на телефон сообщения с кодами подтверждения от того или иного сервиса, то их учетная запись была взломана. На самом же деле мошенники могут просто «брутфорсить» почты и номера телефонов, проверяя, кто из пользователей в каких сервисах зарегистрирован. Если не передавать никому коды из сообщений – потери контроля над аккаунтом не случится. А 32% респондентов полагают, что режим «Инкогнито» в браузере обеспечивает полную анонимность, хотя на практике таковой не гарантирует даже использование виртуальной машины и TOR-браузера, работающего через VPN.