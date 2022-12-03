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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Один из лучших игровых процессоров, Intel Core i7-13700KF, подешевел до 35 тысяч рублей
Приобрести его можно в Регарде
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3070 за 45 тр в Ситилинке

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Процессор Intel Core i7-13700KF в настоящий момент считается одним из лучших игровых CPU как по чистой производительности, так и по соотношению производительности и цены. До крупных российских ритейлеров он добирался около месяца, и сначала предлагался исключительно дороже 40 тысяч рублей – чаще всего, за 42-44 тысячи. Тем не менее, «Ситилинк» достаточно быстро снизил цену до 37 тысяч, и процессоры быстро раскупили.  В «DNS» их еще полно, но за 44 тысячи.

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Оптимальным вариантом в данном случае является приобретение новенького «тринадцать тысяч семисотого KF» в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России – хоть до отделения транспортной компании, хоть до двери. На момент написания этой новости Intel Core i7-13700KF стоит в «Регарде» чуть больше 35 тысяч рублей, что, с учетом санкций и проблемной логистики, можно считать очень низкой ценой. Стали появляться у различных ритейлеров и материнские платы на чипсете Z790, причем не только от GIGABYTE, но и от MSI и ASRock. Впрочем, процессоры Raptor Lake прекрасно работают и со старым набором системной логики Z690 – для их поддержки достаточно лишь обновить BIOS. Сделать это можно как самостоятельно, так и по гарантии.

Купить Intel Core i7-13700KF в «Регарде»

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#intel #процессор #цены #intel core i7-13700kf
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