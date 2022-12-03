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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Для Warcraft III: Reforged вышел патч 1.34.0, добавляющий систему кланов
И исправляющий ряд неприятных ошибок
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Запуск переиздания легендарной стратегии Warcraft III, получивший название Warcraft III: Reforged, оказался весьма проблемным – не выполнив множество обещаний, разработчики ожидаемо оказались под шквальным огнем критики со стороны фанатов как самой игры, так и вселенной в целом. Долгое время судьба игры находилась в состоянии неопределенности, тем не менее, Blizzard все же решили ей заняться.

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Некоторое время назад в обновленный Warcraft III были добавлены рейтинговые игры, также был немного подправлен баланс. Вышедшее же обновление 1.34.0 добавляет систему кланов – игроки могут присоединяться к чужим объединениям или создавать свои, а также систему репортов, например, на нецензурную брань и оскорбления, или читерство. Помимо всего прочего, разработчики сообщают о том, что улучшили подбор противников и исправили ряд неприятных багов. С учетом того, что Warcraft III все еще сохраняет свою актуальность не только как великолепная игра, но и как киберспортивная дисциплина (к сожалению, в основном, в Китае), усилия Blizzard по совершенствованию проекта можно только приветствовать. Жаль только, что большая часть сетевой функциональности игры была добавлена патчами, а не присутствовала в ней с самого начала.

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#игры #обновление #стратегии #warcraft #патч
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