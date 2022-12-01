Кризис в криптовалютной отрасли только набирает обороты

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Генеральный директор третьей в мире по объему торгов криптовалютной биржи Kraken, Джесси Пауэлл, официально сообщил, что площадка будет вынуждена уволить около 30% сотрудников (1100 человек), «чтобы выдержать криптозиму». По словам Пауэлла, столь радикальные меры необходимы для того, чтобы адаптироваться к изменившимся рыночным условиям. Также топ-менеджер уточнил, что до наступления отраслевого кризиса проект развивался быстро и динамично, и увольнение 30% сотрудников всего лишь вернет размер штата к тому уровню, что был всего год назад. Уволенные работники получат выходное пособие как минимум за 4 месяца.

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Кризис в криптовалютной отрасли усугубился после недавнего банкротства одной из крупнейших в мире криптобирж, FTX – ее крах запустил цепочку событий, последствия которых будут ощущаться еще долго. По мнению аналитиков, вслед за FTX о банкротстве объявят еще несколько компаний связанных с криптовалютами, и это только в краткосрочной перспективе, в среднесрочной и долгосрочной с серьезными проблемами могут столкнуться и другие площадки. Одним из значимых негативных последствий для крипторынка стала утрата доверия к отрасли со стороны многих инвесторов – FTX считалась надежной биржей, теперь же значительная часть «финансовых воротил» не рассматривает криптовалюты ни как вариант для диверсификации средств, ни, тем более, как вариант для серьезных вложений.