Проблема с оплавлением портов до сих пор не решена

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Проблема с оплавлением разъемов 12VHPWR и выходом из строя графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4090 до сих пор не решена, хотя Youtube-канал Gamers Nexus, проведя собственное расследование, смог воспроизвести сценарий, при котором происходит перегрев и оплавление коннектора. Для этого энтузиасты намеренно вставили разъем не до конца, а также сильно изогнули кабель на расстоянии менее 3 сантиметров от видеокарты. В итоге коннектор разогрелся более, чем до 250 градусов по Цельсию и оплавился. В настоящий момент уже известно как минимум о нескольких десятках подобных случаев.

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Компания AMD не упустила такой шикарный шанс потроллить своих конкурентов. Директор по маркетингу «красных» Саша Маринкович опубликовал фотографию двух разъемов 8 pin, способных передавать до 150 Вт каждый, с короткой подписью: «Будьте в безопасности в эти праздничные дни». Выпад в сторону NVIDIA очевиден – видеокарты AMD 7000, даже флагманские, не будут оснащаться проблемным разъемом 12VHPWR. Компания решила использовать надежные и проверенные временем порты 8pin, что геймеры, в свою очередь, только приветствовали. На NVIDIA же уже подали в суд в США, да и репутационные издержки будут достаточно серьезными – компания давно не допускала подобных провалов.