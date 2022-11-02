Комплектные адаптеры NVIDIA могут вызывать оплавление разъемов

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В последнее время на тематических ресурсах и в соцсетях широко обсуждается тема «проблемных» комплектных переходников, поставляющихся вместе с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090 – по всей видимости, они могут приводить к оплавлению разъема питания и выходу графического ускорителя из строя. При этом мини-расследование, проведенное Youtube-каналом Gamers Nexus, показало, что RTX 4090 могут комплектоваться как минимум двумя разными видами адаптеров. Пользователи же популярного ресурса Reddit собрали уже 15 подтвержденных случаев оплавления разъемов при использовании комплектного переходника.

NVIDIA пока воздерживается от официальных комментариев и лишь просит своих партнеров отправлять ей сданные по гарантии видеокарты и переходники для изучения. Сторонние же эксперты рекомендуют использовать RTX 4090 (а в ближайшем будущем, и RTX 4080) с мощным блоком питания ATX 3.0, по-умолчанию обладающим разъемом 12+4 pin, и не нуждающимся в переходниках. Тем не менее, такие блоки питания довольно дороги, и пока доступны не во всех странах и регионах, поэтому производители БП, такие, как Corsair и be Quiet, предлагают собственные модели переходников с нескольких 8 pin или 6+2 pin на один 12+4 pin. Адаптер от be Quiet, например, можно приобрести в разных магазинах за 15-20 евро.

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Впрочем, использование любого переходника хуже, чем подключение питания непосредственно от блока питания к видеокарте. Многие опытные пользователи считают, что перед приобретением подобного адаптера от сторонней компании, даже обладающей столь хорошей репутацией, как у be Quiet, стоит дождаться обзора на модель с ее вскрытием и изучением потенциально проблемных нюансов, в том числе, качества пайки. Другие распространенные рекомендации – не сгибать кабель рядом с местом подключения, а также не злоупотреблять стресс-тестами GPU, пока NVIDIA не завершит проверку и не выступит с официальным заявлением о причинах проблемы.