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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Seagate обвинили в продаже HDD китайской Huawei в обход санкций США
Сама компания свою вину отрицает
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Производитель жестких дисков и SSD Seagate базируется в США и работает в соответствии с американским законодательством, а, соответственно, обязан соблюдать американские санкции. Власти США обвинили компанию в продаже HDD китайской корпорации Huawei, для работы с которой необходима лицензия от Минторга, которой у Seagate не было. Последняя, в свою очередь, вину не признает, заявляя, что ее жесткие диски не подпадают под действие ограничений.

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Как сообщает Reuters, если вина Seagate все-таки будет доказана, компанию ждет штраф в размере 300 тысяч долларов США или удвоенной суммы сделки с Huawei, при этом из двух вариантов автоматически будет выбран более выгодный для государства. Кстати, как удалось выяснить журналистам, Минторг одобрял 94% запросов на получение лицензий на торговлю с подпавшими под санкции китайскими предприятиями, на фоне чего решение Seagate продавать Huawei жесткие диски в 2020-2021 году, даже не попытавшись получить разрешение ведомства, выглядит как ошибочное. Впрочем, история еще не закончилась – возможно, компании удастся доказать свою невиновность, да и в противном случае потенциальный штраф, с учетом глобальных масштабов продаж HDD, не выглядит слишком серьезным, пусть Seagate сейчас и переживает не лучшие времена – с начала года стоимость ее акций снизилась более, чем на 55%.

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#санкции #сша #seagate
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