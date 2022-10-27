В отличие от оригинальных моделей, они предлагаются по крайне низким ценам

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Энтузиаст Алексей Надежин, руководитель проекта LampTest, профессионально занимающийся тестированием светодиодных ламп, батареек и аккумуляторов, сообщил на IT-ресурсе «Хабр» об обнаружении на маркетплейсе Wildberries поддельных батареек известных брендов, таких, как Duracell и GP. Примечательно, что контрафакт предлагается значительно дешевле, чем оригинальные батарейки: так, поддельные GP Super автор статьи на Хабре приобрел по 994 рубля за 96 штук (10.35 руб за батарейку).

Как предположил Надежин, на Wildberries могут закупаться мелкие магазины, после чего продавать поддельные батарейки под видом настоящих, увеличивая цену в несколько раз. Распознать контрафакт по упаковке или внешнему виду самих элементов питания невооруженным глазом неспециалист вряд ли сможет: даже если сравнивать поддельные батарейки с настоящими, сложно понять – является ли, например, изменение шрифта признаком контрафакта, или компания-производитель просто поменяла оформление тары для новой партии.

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Ранее один из руководителей Минпромторга Владислав Заславский заявлял, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, в свою очередь, представители маркетплейса клятвенно пообещали разобраться с проблемой и создать автоматизированную систему для выявления поддельной продукции. Неизвестно, была ли внедрена данная система, но невозвращаемые взносы в размере 30 тысяч рублей для всех новых продавцов, якобы предназначенные для защиты от мошенников, по всей видимости, не работают. Впрочем, многие пользователи сразу заподозрили, что эти взносы введены не для предотвращения мошеннических регистраций, а для получения дополнительной прибыли.