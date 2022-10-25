Рынок невзаимозаменяемых токенов сейчас находится в упадке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

реклама

Несмотря на то, что рынок NFT находится еще в более глубоком упадке, чем криптовалютная отрасль, благодаря которой он и появился, корпорация Apple приняла решение официально разрешить продажу невзаимозаменяемых токенов в приложениях в App Store. При этом предлагать обходные механизмы покупки вроде ссылок на внешние ресурсы разработчикам софта будет запрещено – продажа NFT в экосистеме Apple допускается только с уплатой 30-процентной комиссии, которую будет получать компания из Купертино за каждый проданный в приложениях для iOS токен.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Помимо этого, как сообщает издание Forbes, Apple не возражает и против выкладывания в App Store приложений криптобирж и иных подобных платформ, если они действуют в рамках законодательства и обладают необходимыми лицензиями. Что же касается NFT, некоторые юристы уже прогнозируют, что в будущем состоится судебное разбирательство, подобное тому, что касалось запрета «яблочными» внедрения в приложения сторонних методов оплаты. Если такое разбирательство будет, Apple с высокой вероятностью его проиграет, поскольку предложенная компанией практика вряд ли соответствует антимонопольным законодательным нормам многих стран.