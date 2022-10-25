Усилия будут перенаправлены на выпуск устройств 4G/LTE

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

реклама

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Ведомости» и «Лента», «Ростех» отказался от создания отечественного 5G-оборудования, вместо этого сфокусировавшись на разработке устройств для более привычных сетей 4G/LTE. Представитель государственной корпорации отметил, что ключевой задачей сейчас является обеспечение необходимым оборудованием российской телеком-отрасли, значительно пострадавшей от ухода зарубежных вендоров. Тем не менее, комментаторы в соцсетях и на тематических сайтах сразу начали иронизировать – во «Вконтакте», например, вспомнили анекдот про кобылу, которая «не шмогла».

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Впрочем, проблема усугубляющегося дефицита оборудования для сетей 4G/LTE действительно существует – Ericsson и Nokia ушли из страны, полностью прекратив взаимодействие с российскими партнерами, за исключением исполнения гарантийных, и иных взятых до 24 февраля обязательств. Huawei же, опасаясь новых санкций со стороны США, а возможно, и Евросоюза, также не спешит заключать с российскими компаниями крупные контракты. По мнению экспертов, в подобных условиях налаживание массового производства оборудования для обновления и модернизации уже существующих сетей действительно выглядит актуальной задачей, но удастся ли это сделать «Ростеху» за разумное время и приемлемые деньги – большой вопрос.