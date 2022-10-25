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Как сообщают российские СМИ, в частности, «Ведомости» и «Лента», «Ростех» отказался от создания отечественного 5G-оборудования, вместо этого сфокусировавшись на разработке устройств для более привычных сетей 4G/LTE. Представитель государственной корпорации отметил, что ключевой задачей сейчас является обеспечение необходимым оборудованием российской телеком-отрасли, значительно пострадавшей от ухода зарубежных вендоров. Тем не менее, комментаторы в соцсетях и на тематических сайтах сразу начали иронизировать – во «Вконтакте», например, вспомнили анекдот про кобылу, которая «не шмогла».
Впрочем, проблема усугубляющегося дефицита оборудования для сетей 4G/LTE действительно существует – Ericsson и Nokia ушли из страны, полностью прекратив взаимодействие с российскими партнерами, за исключением исполнения гарантийных, и иных взятых до 24 февраля обязательств. Huawei же, опасаясь новых санкций со стороны США, а возможно, и Евросоюза, также не спешит заключать с российскими компаниями крупные контракты. По мнению экспертов, в подобных условиях налаживание массового производства оборудования для обновления и модернизации уже существующих сетей действительно выглядит актуальной задачей, но удастся ли это сделать «Ростеху» за разумное время и приемлемые деньги – большой вопрос.