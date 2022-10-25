Одной из основных причин является высокая инфляция

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оказывать негативное влияние как на мотивацию граждан совершать крупные покупки, так и на их реальную покупательную способность, в том числе, и в таких странах, как США. Как считают эксперты компании TrendForce, это скажется на продажах iPhone, и вынудит «яблочных» снизить объемы производства последних в первые три месяца 2023 года с прогнозируемых ранее 56 миллионов штук до 52 миллионов.

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В нынешнем, 2022 году, компания из Купертино начала корректировать объемы выпуска своих смартфонов уже после анализа количества предзаказов: выяснилось, что базовые модели iPhone 14 пользуются сравнительно малой популярностью у покупателей, поскольку не так сильно отличаются от прошлогодних. При этом более продвинутые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max продаются, с учетом нынешнего кризиса, достаточно хорошо – по мнению аналитиков, здесь сыграло значимую роль решение Apple не повышать в этом году цены на свои флагманские устройства в США. Согласно сведениям TrendForce, 6 из 10 производимых сейчас смартфонов Apple – это iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max, при этом в будущем доля субфлагманских и флагманских модификаций может продолжить расти и достигнуть 65-70%.