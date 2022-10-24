Похожая ситуация наблюдается на отечественном рынке ноутбуков

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Как выяснили журналисты издания «Коммерсант», связавшись с представителями российских магазинов цифровой техники и компьютерных комплектующих, в стране вырос спрос на игровые мониторы. Примечательно, что их, как и ноутбуки, позиционирующиеся как геймерские, стали чаще приобретать и для работы, а не только для игр. Если же говорить о мониторах, то в прошлом году доля игровых моделей от общего числа проданных составляла примерно 40%, а в этом – 50%.

По мнению экспертов, многие геймеры наконец-то дождались приемлемых цен на графические ускорители, и, обновив видеокарту в своем ПК, обновляют и монитор, приобретая одну из новых моделей с поддержкой технологий адаптивной синхронизации G-Sync или FreeSync. Что же касается использования геймерских дисплеев для работы – в этом также нет ничего удивительного: такие мониторы часто стоят несколько дороже офисных, но выгодно отличаются от них наличием дополнительных технологий защиты зрения и большей скоростью отклика, а также минимальным инпут-лагом. Соответственно, за откалиброванным и настроенным игровым монитором часто комфортнее работать, чем за офисным.

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Дополнительный интерес к игровой технике, как считают специалисты, вызван тем, что гейминг помогает отвлечься от тревожного новостного фона и справиться со стрессом. Так, по оценке представителей сети «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев было продано не менее 320 тысяч игровых мобильных ПК. Сейчас же, в сентябре-октябре геймеры достаточно активно скупают видеокарты и SSD, что подтверждает статистика магазинов.