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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В Wildberries увеличили невозвращаемый взнос для продавцов в 3 раза, объяснив это просьбами клиентов
Взнос теперь составляет 30 тысяч рублей
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Маркетплейс Wildberries неоднократно участвовал в различных скандалах – то журналисты выяснят, что сотрудников складов на выходе с работы заставляют раздеваться до трусов, то представитель Минпромторга заявит, что площадка превращается в канал для сбыта контрафактной продукции. А в сентябре компания стала взимать со всех зарегистрировавшихся продавцов гарантийный взнос в размере 10 тысяч рублей, который не возвращается ни при каких условиях, что вызвало немалый общественный резонанс. Представители Wildberries тогда заявили, что это нужно для предотвращения использования платформы мошенниками и другими злоумышленниками – мол, «много жалоб стало поступать от покупателей». Другого способа бороться с контрафактом в компании, видимо, не нашли, да и зачем, если можно получать «халявные» 10 тысяч с каждого продавца, даже если ему в дальнейшем не удастся ничего продать.

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Аппетит, как говорится, приходит во время еды. В середине октября маркетплейс увеличил размер невозвращаемого взноса сразу втрое, до 30 тысяч рублей – и в стиле топорной ТВ-пропаганды объяснил это просьбами клиентов. Проверить слова представителей Wildberries вряд ли получится, но ситуация, в которой покупатели массово строчат письма в поддержку и умоляют повысить порог входа на площадку для продавцов, представляется достаточно малореалистичной. Как отмечают и продавцы, и покупатели в комментариях в социальных сетях, гораздо более вероятно, что Wildberries просто хочет еще больше увеличить свою прибыль, причем без каких-либо вложений и рисков.

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