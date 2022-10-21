Такую информацию приводят "Ведомости" со ссылкой на ритейлеров и собственные источники

реклама

По информации издания «Ведомости», за последние полгода в России значительно снизились продажи персональных компьютеров – более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. О причинах догадаться несложно – это тревожный новостной фон и снижение реальной покупательной способности граждан. По мнению экспертов, спад продаж мог бы быть еще ощутимее, но корпоративный сегмент частично сглаживает статистику. Многие же обычные пользователи эксплуатируют свои компьютеры до полного износа и выхода из строя, или окончательного морального устаревания.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники «Ведомостей» сообщают, что больше всего упали продажи ПК и ноутбуков таких компаний, как HP и Dell – во многом из-за недоступности прямых каналов поставок. Параллельный импорт же не только приводит к повышению стоимости устройств, но и требует дополнительных усилий по планированию и согласованию: значительная часть транспортных компаний отказывается работать с российскими заказчиками. По словам представителя Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей, на решение проблем с доставкой тратится много времени. Впрочем, ситуация, сложившаяся на российском рынке, отнюдь не уникальна – спад продаж наблюдается и на рынках Европы и США. Их не коснулись логистические проблемы, но нынешний геополитический и экономический кризис также оказывает на них влияние.