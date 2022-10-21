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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Продажи компьютеров в России снизились более, чем на 20%
Такую информацию приводят "Ведомости" со ссылкой на ритейлеров и собственные источники
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По информации издания «Ведомости», за последние полгода в России значительно снизились продажи персональных компьютеров – более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. О причинах догадаться несложно – это тревожный новостной фон и снижение реальной покупательной способности граждан. По мнению экспертов, спад продаж мог бы быть еще ощутимее, но корпоративный сегмент частично сглаживает статистику. Многие же обычные пользователи эксплуатируют свои компьютеры до полного износа и выхода из строя, или окончательного морального устаревания.

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Источники «Ведомостей» сообщают, что больше всего упали продажи ПК и ноутбуков таких компаний, как HP и Dell – во многом из-за недоступности прямых каналов поставок. Параллельный импорт же не только приводит к повышению стоимости устройств, но и требует дополнительных усилий по планированию и согласованию: значительная часть транспортных компаний отказывается работать с российскими заказчиками. По словам представителя Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей, на решение проблем с доставкой тратится много времени. Впрочем, ситуация, сложившаяся на российском рынке, отнюдь не уникальна – спад продаж наблюдается и на рынках Европы и США. Их не коснулись логистические проблемы, но нынешний геополитический и экономический кризис также оказывает на них влияние.

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#россия #экономика #компьютеры
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