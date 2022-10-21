Разработчики решили организовать перенос прогресса на другие платформы







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Закрытие сервиса облачного гейминга Stadia от корпорации Google могло обернуться личной трагедией для блогера из Канады с никнеймом Colour – он мог потерять почти 6000 часов прогресса в Red Dead Online. На протяжении почти месяца геймер не знал, удастся ли ему сохранить прогресс и накопленные в игре ресурсы, но общественная огласка помогла спасти положение.

Изначально Colour поведал о сложившейся ситуации своим подписчикам в Twitter и на YouTube. Вскоре после этого подключились социальные сети, а также тематические СМИ и медиа. Обсуждение истории набирало обороты, и, наконец, 20 октября блогер поделился радостной новостью: Rockstar Games прислала ему email, в котором подтвердила намерение перенести накопленный прогресс, включая различные внутриигровые ресурсы, причем, разумеется, не только для Colour, но и для остальных геймеров, игравших в Red Dead Online через Stadia и соответствующих определенным требованиям.

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Для осуществления трансфера необходимо, чтобы пользователь играл через Stadia хотя бы за месяц до анонса Google о закрытии проекта. Также от геймеров потребуется осуществить привязку аккаунта Rockstar и выбрать платформу для переноса – ПК или одну из консолей. Сам Colour остался весьма доволен завершением истории: по мнению блогера, его кейс позволил спасти от потери прогресса целое игровое сообщество – вряд ли без такой огласки разработчики задумались бы над переносом.