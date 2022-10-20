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Как сообщает «Интерфакс», в российской Государственной Думе отклонили законопроект «О майнинге в РФ», ранее внесенный парламентариями от партии «Новые люди». Документ посчитали недостаточно проработанным – он регулирует далеко не все аспекты, касающиеся майнинга и обращения различных коинов. Например, в нем нет требований к компаниям, занимающимся майнингом, а также не прописан порядок их налогообложения.
Вынес отрицательный вердикт по законопроекту и комитет Госдумы по финансовому рынку – входящие в него депутаты и эксперты посчитали, что документ подразумевает использование коинов в качестве платежного средства, что не допускается Конституцией: единственной легальной денежной единицей, в которой осуществляются расчеты на территории РФ, в настоящий момент может быть только рубль. Также парламентарии раскритиковали законопроект за отсутствие системности и оставление «в серой зоне» множества нюансов. Поскольку представленная версия документа не соответствует критериям полноты и однозначности законодательства, она либо будет дорабатываться, либо, что вероятнее, будет отложена в долгий ящик в связи с невысокой актуальностью майнинга после окончания второй волны криптовалютной лихорадки.