Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Доля поставляемых в Россию бракованных электронных компонентов из Китая взлетела до 40%
Из-за использования компаниями неофициальных каналов
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр

реклама

Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную от источников в отрасли, после введения санкций, доля поставляемых в Россию бракованных электронных компонентов из Китая выросла с мизерных 2% до катастрофических 40%. Как объясняют эксперты, такое падение качества продукции связано с использованием компаниями неофициальных каналов, новых посредников и более длинных и запутанных логистических цепочек. В таких условиях невозможно организовать прежний уровень контроля качества.

рекомендации
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3060 ASUS почти за 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Один из занятых в производстве отечественной электроники менеджеров подтвердил журналистам, что после введения санкций и отказа прежних партнеров от сотрудничества, его компания вынуждена закупать необходимые компоненты у неавторизованных поставщиков, не отвечающих за качество своей продукции. Фактически, фирма оказалась перед незавидным выбором – или прекратить работу, или приобретать комплектующие сомнительного качества с большим процентом бракованных. Качество российского оборудования из-за увеличения процента брака вряд ли серьезно упадет, поскольку компоненты после покупки все же тестируются, но стоимость отбраковки включается в цену готовых изделий, поэтому в ближайшие месяцы они могут ощутимо подорожать.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электроника #санкции #россия #брак
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
Интернет-мошенники начали предлагать услугу «удаления граждан из базы частичной мобилизации»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
37
Основателю стартапа по производству электрогрузовиков Nikola грозит тюрьма
2
В отечественных ритейлах снижаются цены на видеокарты флагманского сегмента
24
При "падеже" спутников Starlink в ВСУ могут начаться большие потери
10
Под Калининградом стартует стройка века по строительству завода аккумуляторов
10
Фанаты NVIDIA платят дважды – 5 игровых видеокарт AMD для жадины, который считает каждый рубчик
10
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
121
Российский чип 48-ядерный чип BE-S1000 в Geekbench 5 соответствует Ryzen 9 5900X
59
Газировка в РФ снова подорожает – новый акциз на сладкие напитки приведёт к росту цен до 20%
22
Геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 игровых GPU на любой кошелёк для игр в 1080р, 2К и 4К
3
Владелец Ryzen 9 7950X добился ощутимого роста fps в Metro Exodus путём отключения одного CCD и SMT
15
GeForce RTX 4090 установила рекорд по взлому и подбору паролей
+
Крупнейшая криптобиржа Binance открыла фонд на $500 000 000 для кредитования майнеров
4
Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности, но большого потенциала
16
AMD Ryzen 9 7950X с одним активным кристаллом и без SMT оказался на 25% быстрее в Metro Exodus
22
Cтранную рябь и структуры неизвестной природы обнаружили астрофизики на границе гелиосферы
+
Tesla сможет наладить выпуск аккумуляторов типа 4680 в Германии лишь к 2024 году
+
Илон Маск "дал заднюю", решив все таки платить из собственного кармана за Starlink на Украине
12
30 дней без майнинга - на вторичном рынке продолжают падать цены на видеоускорители
6
DirectStorage 1.1 распаковывает ресурсы непосредственно видеокартой на 40% быстрее чем ЦП
2

Популярные статьи

Осторожно, китайское фуфло – Noname-бренды из Поднебесной атакуют российский рынок
45
Hellraiser 2022: трансгендерный ужас
27
Получаем бесплатные монеты MBASE от немецкого криптопроекта, который уже торгуется на бирже
5
Обзор на бесплатную и классную пьезозажигалку Luxlite Standart
17
Покупка игрового компьютера или ожидание нового железа – за и против
14
Как я закрыл дыру под видеокартой в MicroATX корпусе
59
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
4
Все, что известно о предстоящей игре God of War Ragnarok
+
Подробности о USB 4 2.0
5

Сейчас обсуждают

Lexagon
15:12
Идеальным ответом была бы реплика: "Это я вам как финансовый директор говорю".
Кадровые ограничения со стороны США способны обескровить китайскую полупроводниковую промышленность
Болт на спице
15:08
Это старый список. Вот новый: Беларусь, КНДР, САР, Никарагуа. Причём это поддержка со стороны диктаторов, а не народа. 90% беларусов ненавидят руских после нападения на Украину. ООН, 13 окт – РИА Но...
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
San Sanich
14:57
ИА Панорама?
Митингующие активисты в США считают, что ЦРУ заменило всех птиц дронами
kissofdevil
14:56
фашик недоделанный, иди уроки делай пока мамка не отшлепала
Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
monstor
14:55
Была у меня Leadtek 6800 лет 17 назад
Leadtek представила GeForce RTX 4090 Winfast Hurricane с X-образным кожухом и 100-мм вентиляторами
kissofdevil
14:53
не российский, а иранский. тупое ты мудло. Оттого что его обозвали сранью, он не стал российским
Внутри российского дрона-камикадзе Герань-1 нашли американские процессоры и печатные платы
Собакевич
14:52
Ботики-патриотики - они такие забавные! Хором поют, складно поют - что понятно, по одной бумажке-то несложно, а своих песен нет. И конечно же, заметили только то, что ТАМ что-то требуют. А вот тот фак...
Одна из немецких партий требует запустить Северный поток-2
Болт на спице
14:48
Гордый народ Дагестана oтстoял своё право не участвовать в позорной "могилизации". А ты, руский диванный воин, отстoял?
Террористы расстреляли 11 добровольцев на полигоне в Белгороде, Украина погружается во тьму
1TronpmG5
14:37
Бывает и так. Я бы сказал, что в большинстве случаев это так.
Кадровые ограничения со стороны США способны обескровить китайскую полупроводниковую промышленность
1TronpmG5
14:35
Эта новость расползлась по всему рунету, но почти никто не приводит ссылку на источник, мало кто это делает. А источник самая правдивая и демократическая пресса "объединенного" запада. По моему блумбе...
Кадровые ограничения со стороны США способны обескровить китайскую полупроводниковую промышленность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем