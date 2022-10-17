Из-за использования компаниями неофициальных каналов

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Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную от источников в отрасли, после введения санкций, доля поставляемых в Россию бракованных электронных компонентов из Китая выросла с мизерных 2% до катастрофических 40%. Как объясняют эксперты, такое падение качества продукции связано с использованием компаниями неофициальных каналов, новых посредников и более длинных и запутанных логистических цепочек. В таких условиях невозможно организовать прежний уровень контроля качества.

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Один из занятых в производстве отечественной электроники менеджеров подтвердил журналистам, что после введения санкций и отказа прежних партнеров от сотрудничества, его компания вынуждена закупать необходимые компоненты у неавторизованных поставщиков, не отвечающих за качество своей продукции. Фактически, фирма оказалась перед незавидным выбором – или прекратить работу, или приобретать комплектующие сомнительного качества с большим процентом бракованных. Качество российского оборудования из-за увеличения процента брака вряд ли серьезно упадет, поскольку компоненты после покупки все же тестируются, но стоимость отбраковки включается в цену готовых изделий, поэтому в ближайшие месяцы они могут ощутимо подорожать.