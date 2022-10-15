Компания намерена продолжить диалог с ФАС и попытаться оспорить решение

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Представители оператора мобильной связи МТС сообщили, что не согласны с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), и считают повышение цен экономически обоснованным и адекватным шагом. Компания намерена продолжить обсуждение с регулятором, и, как полагают некоторые эксперты, может обратиться в суд, чтобы попытаться обжаловать решение ФАС.

Ранее, 12 октября, ФАС вынесла решение по делу МТС, официально заявив, что компания нарушила антимонопольное законодательство, увеличив стоимость своих услуг без должных на то оснований. Какой именно оператору придется заплатить штраф – пока не сообщается; размер штрафных санкций будет определен в ходе административного разбирательства. Стоит напомнить, что фирма повышала цены дважды – в итоге стоимость тарифов МТС «подскочила» более, чем на 20%, индекс же потребительских цен на начало осени составлял менее 11%. По мнению большинства юристов, в суде МТС ничего не светит: антимонопольщикам дана команда жестко пресекать нарушения соответствующего законодательства – многие граждане и без того недовольны ростом цен и падением реальных доходов, операторы же мобильной связи и так получают значительную прибыль.

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Если раньше компании могли оправдать повышение цен необходимостью разворачивания сетей пятого поколения (5G), то сейчас уже очевидно, что никакой коммерческой 5G связи в России в ближайшие 2-3 года не будет – как из-за нехватки необходимого оборудования, так и из-за занятости частот, используемых в большей части мира для организации 5G сетей.