В России тем временем нет ни одной коммерческой 5G-сети

По данным ассоциации GSMA, уже к 2025 году 44-45% граждан Европейского союза будет пользоваться связью пятого поколения (5G) – даже с учетом негативных факторов, вызванных нынешним геополитическим и экономическим кризисом. При этом темпы развития 5G-сетей в Европе нельзя назвать экстраординарными: в США, Китае и Южной Корее прирост абонентов происходит гораздо быстрее.

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На середину осени 2022 года более двух третей европейских операторов мобильной связи уже запустили сети пятого поколения, хотя их покрытие в некоторых странах пока остается крайне небольшим. Тем не менее, эксперты ожидают, что к 2025 году в Евросоюзе будет более 310 миллионов 5G-подключений, чему поспособствует как расширение охвата соответствующих сетей, так и распространение недорогих смартфонов с поддержкой связи пятого поколения.

Стоит упомянуть и о перспективах 5G в России. Вероятно, из стран с высоким уровнем цифровизации, Россия окажется в числе отстающих по внедрению сетей пятого поколения: среди причин можно упомянуть и санкции, и экономическую изоляцию с отказом значительной части крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования сотрудничать с компаниями из РФ. Еще один важный момент – фактор доступности частот: диапазон, который в большей части мира отдается под нужды 5G, в России уже занят.

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