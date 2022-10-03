Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
Постепенно дешевеют видеокарты и в России
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

реклама

После анонса графических ускорителей NVIDIA GeForce 4090 и 4080 16/12 ГБ, многие геймеры перешли в «режим ожидания нового железа», что, с учетом и без того затихшего из-за геополитической напряженности и высокой инфляции рынка, побудило некоторых ритейлеров ускорить процесс снижения цен на старые комплектующие, пока они еще сохраняют свою актуальность. Так, весьма производительную видеокарту RTX 3080 Ti в США уже можно приобрести за 820-850 долларов вместо рекомендованных 1200, причем сразу в двух магазинах – Newegg и Microcenter. Флагманские же графические ускорители, RTX 3090 и RTX 3090 Ti, стали постепенно пропадать из продажи – на фоне удешевления их остатки раскупаются потребителями.


А что у нас, в России? В Регарде RTX 3080 Ti можно приобрести уже дешевле даже не 100, а 95 тысяч рублей, а в Ситилинке – и вовсе за 90 тысяч. Причем речь идет не о каких-то модификациях с некачественными системами охлаждения, а о вполне адекватных устройствах от Palit – компании, давно очистившей свою некогда не самую лучшую репутацию от последствий продажи перегревающихся и плохо охлаждающихся видеокарт в начале 2010-х. 90 тысяч рублей – это, конечно, не 850 долларов, но, с учетом нынешних санкций, логистических сложностей и других проблем, такую цену за отличную версию RTX 3080 Ti можно назвать более чем адекватной.

Купить RTX 3080 Ti в Регарде

Купить RTX 3080 Ti в Ситилинке


рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #ampere #rtx 3080 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стоимость игровых видеокарт в США в очередной раз падает до критических отметок
Как купить видеокарту, если денег нет, а играть хочется – 5 GPU от 5800р на любой кошелёк
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Платье из спрея" произвело настоящий фурор на Неделе Моды в Париже
11
Цены видеокарт на б/у рынке продолжают стремительно снижаться — RTX 3070 стоит дешевле 30000 рублей
15
Турецкий поток лишился 25% былого газового объема
7
Сколько стоит видеокарта, которая тянет все игры в 2022г – 6 геймерских моделей со скидками до 20%
5
Очередная утечка – в открытый доступ попала часть базы данных магазина DNS с 16 500 000 записей
8
Илон Маск признался, какой совет дал бы себе в молодости
7
GeForce GTX TITAN X протестировали в современных играх — тянет даже Cyberpunk 2077 и God of War
3
Отечественные ритейлеры снижают цены на бюджетные модели Nvidia и AMD
3
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
71
Asus придумала, как упростить кабель-менеджмент на материнских платах
13
Энтузиаст показал, как Fallout 4 выглядит с сотнями графических модификаций
7
"Нафтогаз" заявил, что Украина в 2023 году перейдет с природного газа на отопление биомассой
20
Майнеры терпят убытки, Эфир дешевеет, а добыча криптовалюты на видеокартах не окупает даже розетку
4
Илон Маск показал человекоподобного робота Tesla Optimus, который будет стоить $20 000
8
Стала известна стоимость доступных материнских плат MSI на базе чипсета B650
39
Intel сбросила цены на Core i9-12900K на $150, а Microcenter дарит 32 Гб DDR5 за $189 к Ryzen 7000
8
Ирландская компания разработала полностью электрический пассажирский паром на подводных крыльях
2
Платы на чипсете Z790 и процессор Core i9-13900К получили поддержку памяти DDR5-7600
6
NVIDIA GeForce RTX 4090 на 60% опередила RTX 3090 Ti в CUDA бенчмарке Geekbench
23
3 700 000 000 долларов США выручила за два года на мобильных платформах Genshin Impact
+

Популярные статьи

Мои размышления о майнинге - что майнить после перехода Эфириума на POS
33
Сюрпризы или подводные камни АлиЭкспресса
38
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
45
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
64
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
8
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
52
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
118
Обзор внешнего жесткого диска Silicon Power Stream S05 4 TB
14
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
2
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
13

Сейчас обсуждают

Nick Ali
03:16
Торнадо-С, работающие по ГЛОНАСС, не хуже)
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Роман Ильягулов
03:04
Да, согласен... если не гнаться за сверхприбылями и вовремя слиться, то можно было подняться. Даже в МММ один знакомый случайно "вовремя" купил машину, прям перед самым распадом, вложив в МММ какие - ...
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
Роман Ильягулов
02:59
Если так то хорошо бы
Евразийская экономическая комиссия продлила срок действия повышенного таможенного лимита
Роман Ильягулов
02:58
Стишок из садика Еще матерый Советский союз был Даже тогда детишки уже знали правду)))
Microsoft ограничила для жителей России возможность обновиться с Windows 10 на Windows 11
Роман Ильягулов
02:53
Когда и почем будут в DNS и Regard?
Стоимость и характеристики Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black и GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite
Hacknir
02:48
История говорит об оьраинлм
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
ffe
02:46
>>на переднем крае изменения менталитета в сторону устойчивого гедонистического будущего --- А попроще как-нибудь можно? Шибко мудрёно завернули...
Почему нефть может стать еще дороже
den fed
02:21
Не хотели ...но теперь дуркаина окончательно под разбор пойдет. Исчезнет как государство. Галиция в Польшу уйдет .... закарпатье в Словакию-Венгрию. Харьков ...Одесса ...Николаев в РФ.
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
den fed
02:19
Но финны навешали таких звиздюлей СССР Ничего они не навешали ....
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
Alex
02:18
А за каким эта ху.ня делает на оверах вообще? Валите на политсайты и там пишите что хотите.
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем