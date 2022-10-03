Постепенно дешевеют видеокарты и в России

реклама

После анонса графических ускорителей NVIDIA GeForce 4090 и 4080 16/12 ГБ, многие геймеры перешли в «режим ожидания нового железа», что, с учетом и без того затихшего из-за геополитической напряженности и высокой инфляции рынка, побудило некоторых ритейлеров ускорить процесс снижения цен на старые комплектующие, пока они еще сохраняют свою актуальность. Так, весьма производительную видеокарту RTX 3080 Ti в США уже можно приобрести за 820-850 долларов вместо рекомендованных 1200, причем сразу в двух магазинах – Newegg и Microcenter. Флагманские же графические ускорители, RTX 3090 и RTX 3090 Ti, стали постепенно пропадать из продажи – на фоне удешевления их остатки раскупаются потребителями.

А что у нас, в России? В Регарде RTX 3080 Ti можно приобрести уже дешевле даже не 100, а 95 тысяч рублей, а в Ситилинке – и вовсе за 90 тысяч. Причем речь идет не о каких-то модификациях с некачественными системами охлаждения, а о вполне адекватных устройствах от Palit – компании, давно очистившей свою некогда не самую лучшую репутацию от последствий продажи перегревающихся и плохо охлаждающихся видеокарт в начале 2010-х. 90 тысяч рублей – это, конечно, не 850 долларов, но, с учетом нынешних санкций, логистических сложностей и других проблем, такую цену за отличную версию RTX 3080 Ti можно назвать более чем адекватной.

Купить RTX 3080 Ti в Регарде

Купить RTX 3080 Ti в Ситилинке

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке