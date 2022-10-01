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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Kioxia уменьшит объемы выпуска флеш-памяти на 30 %
Ранее о намерении поступить аналогичным образом заявила Micron
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Как ранее сообщал ряд СМИ и медиа, американская компания Micron намерена уменьшить объемы выпуска флеш-памяти в связи с низким спросом на нее. Аналогичным образом собирается поступить и японская Kioxia, сократив поставки пластин для чипов памяти почти на треть. По мнению экспертов, подобное поведение важных для отрасли игроков является значимым сигналом, отражающим общее состояние рынка, который находится в глубокой рецессии: из-за геополитической напряженности и экономических рисков спрос как на цифровую и бытовую технику, так и на ее компоненты радикально уменьшился.

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Частичное восстановление рынка флеш-памяти ожидается не раньше третьего-четвертого квартала 2023 года, и этот прогноз еще можно назвать довольно оптимистичным. Более пессимистично настроенные эксперты говорят о 2024 годе и массовом распространении субфлагманских и флагманских смартфонов с большим объемом ОЗУ и 512 ГБ-1 ТБ на флеш-накопителе, а также о замене геймерами конфигураций с DDR4 памятью на более современные сборки с модулями DDR5. Впрочем, как подчеркивают большинство специалистов, главными факторами остаются международные отношения и уровень инфляции – если по этим параметрам улучшения не будет, то не будет и полноценного восстановления рынка.

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#nand #dram #kioxia #флеш-память
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