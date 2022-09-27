Эксперты связывают это со введением частичной мобилизации

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Как пишут российские СМИ, ссылаясь на данные представителей розничных магазинов цифровой и бытовой техники, а также операторов мобильной связи, за последнюю неделю в стране резко вырос спрос на кнопочные телефоны. Так, с пятницы по воскресенье, по информации «Ведомостей», было продано почти втрое больше подобных моделей, чем за те же три дня неделю назад. Тенденцию подтверждают, например, оператор «МТС» и «Мегафон» и ритейлер «Ситилинк», хотя последний ограничивается более скромными оценками.

Эксперты связывают тенденцию со введением в России частичной мобилизации – использование смартфонов мобилизованными в определенных условиях может быть запрещено, к тому же, кнопочные устройства, как правило, реже нуждаются в подзарядке, имеются среди них, как и среди смартфонов, ударопрочные модели с защитой от пыли и влаги. Впрочем, в основном потребители приобретают не защищенные, а самые бюджетные решения – средняя стоимость покупки кнопочного телефона за последнюю неделю, по данным ритейлеров, составляет 1600 рублей.

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Помимо мобилизации, возросший спрос на подобные устройства связывают с не слишком обоснованными опасениями части населения в том, что компании Google и Apple могут отключить россиянам смартфоны или полностью закрыть доступ к магазинам приложений App Store и Google Play. При этом отраслевые эксперты подчеркивают, что дефицита кнопочных телефонов ждать не следует – у магазинов они имеются в достаточном количестве. А вот цены на некоторые модели вполне могут временно подскочить – в первую очередь это касается решений с защитой от ударов, пыли и влаги, а также с повышенной емкостью аккумуляторной батареи.