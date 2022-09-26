Новые нынешние и будущие кулеры будут иметь поддержку AM5 по умолчанию

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Большинство воздушных систем охлаждения (СО), совместимых с сокетом AMD AM4, будут совместимы и с AMD AM5, тем не менее, некоторым кулерам из-за их конструктивных особенностей все же понадобится новый комплект креплений. Компания Deepcool анонсировала выпуск бесплатного набора, с помощью которого такие СО можно будет использовать с новым сокетом. При этом по поводу совместимости с AM5 будущих кулеров – как уже имеющихся в ассортименте, так и принципиально новых моделей, переживать не стоит – они будут иметь необходимые крепления по умолчанию.

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До 31 марта 2023 года потребители смогут получить комплект креплений, заполнив форму на сайте Deepcool и подтвердив факт покупки кулера и CPU или материнской платы сокета AM5. Аналогичным образом поступают и многие другие производители систем охлаждения, хотя в случае Deepcool для отдельных стран и регионов может взиматься дополнительная плата за доставку. Также комплект поступит и в продажу, причем по весьма скромной цене – для России она составит около 360 рублей. Появился на сайте компании и специальный инструмент, позволяющий проверить, требуется ли тому или иному кулеру дополнительный набор креплений, или он совместим с сокетом AM5 по умолчанию.



