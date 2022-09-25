Об этом сообщает издание Nikkei

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Как пишет издание Nikkei, компания Mazda рассматривает возможность полного прекращения производства автомобилей на территории России – аналогичным образом уже поступила Toyota, также сократив до минимума и персонал российского офиса. Работа может быть остановлена уже в ближайшее время – как из-за проблем с логистикой и поставками комплектующих и запчастей, так и из-за неприятия фирмой и японским обществом действий, предпринимаемых Россией на геополитической арене.

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Mazda производит автомобили на совместном предприятии с компанией «Соллерс», и, по данным инсайдеров, с высокой вероятностью прекратит с ней партнерские отношения и полностью выйдет из проекта. При этом о полной остановке продаж машин в России и об отказе от их технического обслуживания речи пока не идет – по крайней мере, гарантийные обязательства фирма продолжит выполнять в полном объеме. По прогнозам экономистов и экспертов, при сохранении РФ нынешнего политического курса, свою работу на территории страны будут прекращать все новые и новые зарубежные компании. Кстати, проводимые интернет-платформой Webbankir опросы продемонстрировали, что больше всего из ушедших брендов россияне скучают по Ikea, Samsung, Apple, Adidas и Coca-Cola.