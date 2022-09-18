А также обнародовал соответствующий документ

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Как сообщает ресурс GamesIndusty, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил о планах развития страны в области игровой индустрии и киберспортивных состязаний и опубликовал соответствующий документ, получивший название «Национальная стратегия в области азартных игр и киберспорта». Согласно дорожной карте, к 2030 году отрасль позволит создать в стране почти 40 тысяч новых рабочих мест.

Помимо всего прочего, в документе заявляется о необходимости поддерживать разработку киберспортивных игр местными компаниями-разработчиками и помогать развиваться кибератлетам: задача-максимум для Саудовской Аравии в плане киберспорта – за 7 лет войти в топ-3 государств с наибольшим количеством профессиональных игроков. Стоит отметить, что страна проводит последовательную стратегию по развитию игровой отрасли как минимум с начала 2021 года – тогда были приобретены акции некоторых крупных студий-разработчиков и дистрибьюторов, таких, как Electronic Arts. Летом же в Саудовской Аравии прошло мероприятие Gamers8, в рамках турниров которого разыграли более 15 миллионов долларов США.

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Гейминг уже давно не воспринимается как «глупое развлечение» или «занятие для детей», а профессиональные киберспортсмены с большой аудиторией все чаще выглядят не как «ботаники», а как звезды шоу-бизнеса. Немаловажно, что это понимают политики и инвесторы: в некоторых странах уже созданы официальные учебные заведения, которые будут готовить будущих стримеров и кибератлетов, вкладываются в игровую и стриминговую индустрию и производители цифровой техники, в первую очередь, компьютерной, понимая, что благодаря любимчикам игровой публики могут не только увеличить продажи, но и улучшить репутацию своего бренда.