Причина - в низком спросе на чипы памяти

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По мнению ряда авторитетных отраслевых аналитиков, южнокорейская компания Samsung по итогам текущего квартала уступит первое место по выручке на рынке полупроводников тайваньской TSMC – основной причиной этому станет низкий спрос на чипы памяти DRAM и NAND, которые являются для Samsung, в отличие от ее главного конкурента, одним из ключевых продуктов. Согласно прогнозам, выручка корейской фирмы по итогам квартала упадет до 18.3 миллиарда долларов США, тайваньцы же смогут выручить более 20 миллиардов, что позволит им вырваться вперед с убедительным перевесом.

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При всем вышесказанном, стоит отметить, что в настоящий момент TSMC и Samsung – одни из ключевых компаний на рынке полупроводниковой продукции, производящие чипы по наиболее передовым техпроцессам и работающие с крупными клиентами, такими, как Intel, AMD, NVIDIA, Apple, Qualcomm и MediaTek. И, несмотря на временное ухудшение ситуации на рынке памяти, Samsung ничего не грозит – компании приносят значительную выручку и прибыль и многие другие высокотехнологичные сегменты, так или иначе связанные с цифровой и бытовой техникой. Пониженный же спрос на чипы DRAM и NAND, вероятно, сохранится как минимум до конца года – в этом солидарны и представители самой компании, и сторонние эксперты.