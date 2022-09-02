Многие пользователи Apple никогда не имели смартфона на Android

реклама

Смартфоны корпорации Apple и сама операционная система iOS часто вызывают в среде пользователей мобильных устройств споры: одни считают iPhone «премиальными, удобными и стильными», другие же «переоцененными, проблемными, и приобретаемыми для понтов». Тем не менее, со статистикой не поспоришь – как сообщает Counterpoint Research, в США впервые наблюдается уникальная ситуация: активных смартфонов на iOS стало больше, чем активных смартфонов на Android.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По данным компании, пользователи Android нередко переходят на iOS и остаются на ней, многие же граждане, предпочитающие «яблочную» технику изначально, никогда не использовали смартфон на Android. Вероятно, дело в успешной маркетинговой политике Apple и постоянном развитии своей экосистемы – в том числе, в сферах финансов и здравоохранения. Есть у компании и дальнейший потенциал для наращивания доли на рынке – особенно с учетом новых разносторонних проектов и скорого выхода iPhone 14 и других моделей. Впрочем, такая оптимистичная для Apple картина наблюдается в основном в США: в большинстве других стран пользователи предпочитают Android – как из-за более демократичных цен, так и из-за большей открытости экосистемы и разнообразия приложений, которые можно устанавливать не только из официального магазина.