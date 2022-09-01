Об этом ресурсу сообщили источники, связанные с производителями ОЗУ

реклама

Стоимость модулей оперативной памяти стандарта DDR5 за последние несколько месяцев значительно снизилась, и, по данным ресурса DigiTimes, продолжит снижаться и дальше, чему будет способствовать сниженный спрос и накопление запасов на складах дистрибьюторов и ритейлеров. Источники DigiTimes, имеющие отношение к производителям ОЗУ, предполагают, что уже в начале 2023 года ценовой разрыв между DDR4 и DDR5 памятью в массовом сегменте может сократиться до минимума.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если в прошлом году производители DDR5 памяти сталкивались с дефицитом схем управления питанием и иных компонентов, то сейчас эти проблемы преодолены, к тому же, высокая инфляция привела к резкому снижению спроса на компьютерные комплектующие. Компании увеличивают объемы выпуска DDR5 модулей и представляют новые модели, но в 2023 году, вероятно, будут делать это не так активно, чтобы избежать резкого удешевления потребительской памяти и снижения выручки. По прогнозам большинства аналитиков, переход сообщества любителей компьютерных игр с DDR4 на DDR5 будет достаточно медленным – по крайней мере, уступающим по скорости серверному сегменту. Зато те геймеры, что пожелают обновить свой ПК, смогут перейти на новую платформу относительно недорого – связка из шестиядерного CPU, бюджетной материнской платы, полутерабайтного SSD начального уровня и 16 ГБ оперативной памяти не будет стоить запредельных денег.