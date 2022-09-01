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Стоимость модулей оперативной памяти стандарта DDR5 за последние несколько месяцев значительно снизилась, и, по данным ресурса DigiTimes, продолжит снижаться и дальше, чему будет способствовать сниженный спрос и накопление запасов на складах дистрибьюторов и ритейлеров. Источники DigiTimes, имеющие отношение к производителям ОЗУ, предполагают, что уже в начале 2023 года ценовой разрыв между DDR4 и DDR5 памятью в массовом сегменте может сократиться до минимума.
Если в прошлом году производители DDR5 памяти сталкивались с дефицитом схем управления питанием и иных компонентов, то сейчас эти проблемы преодолены, к тому же, высокая инфляция привела к резкому снижению спроса на компьютерные комплектующие. Компании увеличивают объемы выпуска DDR5 модулей и представляют новые модели, но в 2023 году, вероятно, будут делать это не так активно, чтобы избежать резкого удешевления потребительской памяти и снижения выручки. По прогнозам большинства аналитиков, переход сообщества любителей компьютерных игр с DDR4 на DDR5 будет достаточно медленным – по крайней мере, уступающим по скорости серверному сегменту. Зато те геймеры, что пожелают обновить свой ПК, смогут перейти на новую платформу относительно недорого – связка из шестиядерного CPU, бюджетной материнской платы, полутерабайтного SSD начального уровня и 16 ГБ оперативной памяти не будет стоить запредельных денег.