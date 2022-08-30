Во многом - за счет собственного производства OLED панелей

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Как сообщают компании, занимающиеся рыночной аналитикой, доля OLED-телевизоров в премиум-сегменте европейского рынка стремительно растет – так, в Германии модели с подобными дисплеями уже продаются лучше, чем с экранами других типов. При этом, по данным НКО gfu Consumer & Home Electronics, рынок OLED-телевизоров в стране вырос в 2021 году по сравнению с 2020 на 24%, достигнув 1.1 миллиарда евро. Как отмечают эксперты, Европа крайне важна для производителей ТВ: в 2021 году на нее пришлось 23% продаж телевизоров в мире, почти 214 миллионов штук.

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Бесспорным лидером на европейском рынке OLED-TV в настоящий момент является южнокорейская компания LG – на нее приходится почти 66% продаж. На втором месте с 17% идет Sony, а на третьем с 11% – Philips, причем часть телевизоров упомянутых фирм основаны на OLED-панелях LG. Подразделение LG Display в настоящий момент поставляет свыше 90% таких экранов для производства ТВ по всему миру, и, фактически, обладает на глобальном рынке положением, близким к монопольному. Впрочем, ряд компаний активно работает над налаживанием собственных производственных линий: судя по текущим тенденциям, OLED-экраны вскоре будут использоваться в решениях не только верхних, но и средних ценовых сегментов.