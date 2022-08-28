Раньше подобные обманки продавались в основном в сомнительных интернет-магазинах из Поднебесной

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Проблема поддельных накопителей с сильно завышенными как емкостными, так и скоростными характеристиками острее всего стоит в Китае и в китайских интернет-магазинах, но, как показывает ряд недавно обнаруженных журналистами и блогерами примеров, подобного рода контрафакт выходит и на мировой рынок. Так, на сайте американского магазина Walmart недавно появилось совершенно неправдоподобно выгодное предложение – внешний SSD объемом 30 ТБ по цене всего 39 долларов США. При этом внешне устройство напоминает 2.5-дюймовые решения Samsung.





Блогер под ником Ray Redacted не пожалел денег и приобрел аналогичный SSD на популярном китайском ресурсе AliExpress за 31 доллар (при этом в магазине были и модификации с заявленной емкостью 60 ТБ!). Разумеется, накопитель оказался подделкой: внутри внушительно выглядящего корпуса энтузиаст обнаружил плату кардридера и две карты памяти по 512 МБ, а также неаккуратно налитый клей. Особенность подделки заключается в прошивке платы: компьютеру или ноутбуку устройство представляется как «15+15-терабайтное», якобы состоящее не из двух карт по 512 МБ, а из двух чипов по 15 ТБ. Кстати, автор контрафакта не стал заморачиваться с разницей между гигабайтами и гибибайтами – система отображает емкость накопителей именно как 15 ТБ.

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Если пользователь пытается записать на один из «15-терабайтных» дисков больше 512 МБ, устройство сохраняет структуру каталогов, но, когда свободное место заканчивается, просто перезаписывает старые данные новыми. При попытке прочитать те или иные файлы человек ожидаемо видит ошибку. В комментариях блогеру рассказали о других схожих поддельных SSD, внутри которых часто скрывается обычная флешка с кастомной прошивкой, низкими скоростными показателями и гораздо меньшей емкостью, чем указано на упаковке. Подобного рода изделия продаются довольно давно, но тот факт, что они стали чаще выходить за пределы Китая – это очередная причина внимательно изучать характеристики товара, смотреть отзывы и не пользоваться услугами сомнительных интернет-магазинов, хотя Walmart, конечно, к таким не относится.