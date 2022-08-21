Многие высокотехнологичные компании уже работают в стране

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Как сообщают вьетнамские СМИ, тайваньская компания Foxconn намерена вложить около 300 миллионов долларов США в развитие на территории страны собственного производства. Новая фабрика будет обладать площадью около 50 га и обеспечит работой до 30 тысяч граждан. Место для строительства уже выбрано – на севере страны, в Бакзянге, как и подрядчик – одна из наиболее надежных местных строительных фирм. Стоит отметить, что у Foxconn уже имеются производственные мощности во Вьетнаме, но, как и многие другие технологические компании, она планирует их наращивать: в стране невысокая стоимость ресурсов, а также сравнительно низкие зарплаты, что позволяет экономить на себестоимости продукции.

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Что именно будет производиться на новой фабрике – пока неизвестно, но для экономики Вьетнама увеличение присутствия в стране подобных гигантов является положительным фактором – в прошлом году одна только Foxconn инвестировала во вьетнамскую экономику не менее 1.5 миллиарда долларов США. Главное здесь – соблюдать баланс между интересами экономики и граждан и не позволять корпорациям, например, загрязнять воду и воздух различными отходами производства. Кстати, если говорить о других крупных компаниях, то Samsung производит во Вьетнаме значительную часть своих смартфонов, а Intel – проводит тестирование и упаковку CPU.