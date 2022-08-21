Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Foxconn планирует вложить 300 000 000 долларов в развитие производства на территории Вьетнама
Многие высокотехнологичные компании уже работают в стране
рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

реклама

Как сообщают вьетнамские СМИ, тайваньская компания Foxconn намерена вложить около 300 миллионов долларов США в развитие на территории страны собственного производства. Новая фабрика будет обладать площадью около 50 га и обеспечит работой до 30 тысяч граждан. Место для строительства уже выбрано – на севере страны, в Бакзянге, как и подрядчик – одна из наиболее надежных местных строительных фирм. Стоит отметить, что у Foxconn уже имеются производственные мощности во Вьетнаме, но, как и многие другие технологические компании, она планирует их наращивать: в стране невысокая стоимость ресурсов, а также сравнительно низкие зарплаты, что позволяет экономить на себестоимости продукции.

рекомендации
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что именно будет производиться на новой фабрике – пока неизвестно, но для экономики Вьетнама увеличение присутствия в стране подобных гигантов является положительным фактором – в прошлом году одна только Foxconn инвестировала во вьетнамскую экономику не менее 1.5 миллиарда долларов США. Главное здесь – соблюдать баланс между интересами экономики и граждан и не позволять корпорациям, например, загрязнять воду и воздух различными отходами производства. Кстати, если говорить о других крупных компаниях, то Samsung производит во Вьетнаме значительную часть своих смартфонов, а Intel – проводит тестирование и упаковку CPU.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#foxconn #вьетнам
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
Китайская компания Xiaomi начала производить смартфоны во Вьетнаме
Электрический кроссовер от компании Foxconn выйдет на рынок в конце 2022 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
164
Илону Маску не удалось прокачать мозг человека – что происходит в Neuralink, и кто в этом виноват
46
6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
38
Перекупщики продают новый гаджет Xiaomi до 410 раз дороже рекомендованной цены
+
Возвращаемся в Cyberpunk 2077 – какую видеокарту купить для самой требовательной игры
17
Стоимост видеокарт Radeon RX 6000 продолжает стремительно снижаться
9
Яхта с парусами, дизелем и электромотором представлена в Дании
3
Ранний анонс iPhone 14 может быть связан с состоянием экономики
1
Тестирование Кока Колы на крысах показало отрицательное влияние напитка на мозг
20
Предварительная загрузка Saints Row на ПК недоступна
+
MSI представила материнскую плату со встроенным процессором Core i5-11260H
1
Крупнейший русскоязычный торрент-трекер RuTracker подвергся мощной DDoS-атаке
19
CDPR намекнула, что аддон-расширение для Cyberpunk 2077 покажут уже на следующей неделе
5
Цены народных видеокарт падают — в августе RTX 3060 и RX 6600 XT подешевели на 9-14 тысяч рублей
7
Redfall станет самой крупной игрой от Arkane Studios
+
Роскомнадзор: Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest нарушают законы РФ
17
Asus представила новые модели материнских плат на чипсете AMD X670E для процессоров Ryzen 7000
10
Встроенный в приложение TikTok браузер фиксирует нажатия клавиш
+
Первое появление процессора AMD Ryzen 7 7700X на фото получило своё продолжение
12
Sony вероятно придумала новый способ установки фронтальных камер в смартфоны
+

Популярные статьи

AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
88
Биннинг 5-ти Ryzen 5600 с Aliexpress по разгону памяти
39
Волна снижения цен на геймерские видеокарты среднего уровня докатилась до России — обзор цен
58
Самый дешёвый комп "из магазина" - сравниваем Intel и AMD. Часть 1
53
Маленькая история о маленьком апгрейде
17
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
94
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
28
Зеркала сайтов "фейк-ньюс" теперь можно блокировать
129
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
2
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
33

Сейчас обсуждают

Bernigan
21:09
Пока только США вовсю со всеми конкурирует, остальные как то просто живут, но иногда приходится реагировать на поползновения этой епанутой страны (США)
Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
ахахах
21:08
месяц 60 рубль и что нетак.Никакой волатильности
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
_Вежливый HIMARS
21:07
не очень. надо что б 60коп был как у дидов.
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
_Вежливый HIMARS
21:06
раха закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года непонятно только почему. в рабсии же войны нет. хотя......
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
Autoscum
21:06
у-у, какая старая методичка. твоя свиноматка наверно ещё не была оплодотворена в то время
Предварительная загрузка Saints Row на ПК недоступна
Bernigan
21:04
А, ясно почему у тебя так горит, ты по курсу выше 100 доллары скупал, а тут внезапно рубль укрепился, печалька
Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
mistergrim
21:03
Для видеозвонков и нормального 3G достаточно, вопрос не в этом. Используют, но редко-редко.
Самое давнее упоминание о смартфоне найдено в газете 1963 года выпуска
ахахах
21:03
в России как раз всё нормально USD/RUB - Доллар США Российский рубль 59,1000 -0,4325
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
Tant-Ogly
21:03
нубятина это мси...которая дороже твоего пека
Волна снижения цен на геймерские видеокарты среднего уровня докатилась до России — обзор цен
Bloodrender
21:01
Это в РФии скоро мужиков не останется, но Хyu'JIo завезёт ещё с Кавказа, а также всяких узбеков и таджиков, но ты даже не заметишь и будешь воспитывать хачонка.
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем