Сети пятого поколения стремительно развиваются

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Как сообщил китайским СМИ представитель Министерства промышленности и информационных технологий страны, к началу августа в Китае работали уже 1.97 миллиона базовых станций с поддержкой сетей пятого поколения (5G), которые суммарно обслуживали более 475 миллионов человек – более трети всех жителей. Предполагается, что за весь 2022 год операторы связи установят еще 600 тысяч станций – развитие инфраструктуры мобильной связи будет продолжаться, причем не только в мегаполисах, но и в малых населенных пунктах.

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Самый крупный по числе клиентов оператор, China Mobile, рассказал об инвестициях в сети 5G почти 60 миллиардов юаней (9 миллиардов долларов США) за первую половину года. За шесть месяцев компании удалось установить более миллиона базовых 5G-станций и подключить к соответствующим сетям более 124 миллионов новых абонентов, у China Telecom и China Unicom успехи несколько скромнее, но, если сравнивать со многими другими странами, даже развитыми, вроде Южной Кореи, они все равно впечатляют: на двоих компании установили 180 тысяч 5G-станций. Китайские операторы активно работают не только над увеличением зоны покрытия сетями пятого поколения, но и над повышением стабильности связи и ее скоростных характеристик.