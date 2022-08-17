Они позволяют выявлять изменения изображений лиц людей на видео

Как сообщает пресс-служба «Сбера», компания получила два патента на технологии, связанные с распознаванием дипфейков, а конкретно – синтезированных при помощи ПО и нейросетей изображений лиц людей на видео. Для борьбы с последствиями работы нейросетей будут использоваться они же: так, один из патентов получен на технологию «анализа средствами ИИ микроизменений в цветах объектов на кадрах».

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Примечательно, что разработанные специалистами «Сбера» технологии позволяют успешно противодействовать ряду методов обхода систем обнаружения дипфейков. Например, ПО с использованием запатентованных методов может обрабатывать ролики, на которых демонстрируется сразу несколько лиц. Подобный софт может быть полезен как для борьбы с различного рода информационными атаками, включающими в себя фейковые видео, так и для повышения безопасности видеозвонков.

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Голосовые и видео дипфейки уже успешно применялись мошенниками, в том числе и для обмана не только обычных граждан, но и высокопоставленных сотрудников банков и коммерческих компаний. Качество синтеза изображения и звука постоянно растет, и со временем рискует стать практически неотличимым от настоящего, поэтому развитие средств распознавания дипфейков необходимо – как для бизнеса, так и для правоохранительной системы.