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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В Шанхае за соблюдением антикоронавирусных мер следят при помощи дронов
Китай все больше напоминает антиутопию
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Из-за использования цифровых и информационных технологий для контроля над гражданами Китай все больше напоминает антиутопии из вымышленных вселенных – здесь и жесткая интернет-цензура, и система социального рейтинга, и цифровые «паспорта здоровья», в которых правительство в любой момент может поставить человеку отметку, из-за которой он не сможет покинуть свой регион, и многие другие факторы. Теперь к ним добавился еще один.

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Как сообщают СМИ и китайские пользователи в соцсетях, власти страны начали использовать в Шанхае дронов для контроля соблюдения гражданами антикоронавирусных мер – если оператор мультикоптера замечает скопление людей, он включает громкоговоритель с записью требования разойтись. Имеется у операторов дронов и связь с полицией и иными службами. Что же касается реакции граждан на подобные нововведения – она ожидаемо оказалась негативной. Доставка товаров первой необходимости беспилотниками в период пандемии принесла гражданам Китая большую пользу, но нынешняя слежка вызвала отторжение даже у привычных к своеобразному отношению властей к правам человека людей. В Weibo уже можно найти тысячи комментариев, в которых пользователи интересуются, законно ли такое использование дронов, или возмущаются новой практикой.

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#китай #коронавирус #пандемия #covid-19 #дроны #ковид #слежка #антиутопия #пандемия covid-19
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