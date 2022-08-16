реклама
Из-за использования цифровых и информационных технологий для контроля над гражданами Китай все больше напоминает антиутопии из вымышленных вселенных – здесь и жесткая интернет-цензура, и система социального рейтинга, и цифровые «паспорта здоровья», в которых правительство в любой момент может поставить человеку отметку, из-за которой он не сможет покинуть свой регион, и многие другие факторы. Теперь к ним добавился еще один.
Как сообщают СМИ и китайские пользователи в соцсетях, власти страны начали использовать в Шанхае дронов для контроля соблюдения гражданами антикоронавирусных мер – если оператор мультикоптера замечает скопление людей, он включает громкоговоритель с записью требования разойтись. Имеется у операторов дронов и связь с полицией и иными службами. Что же касается реакции граждан на подобные нововведения – она ожидаемо оказалась негативной. Доставка товаров первой необходимости беспилотниками в период пандемии принесла гражданам Китая большую пользу, но нынешняя слежка вызвала отторжение даже у привычных к своеобразному отношению властей к правам человека людей. В Weibo уже можно найти тысячи комментариев, в которых пользователи интересуются, законно ли такое использование дронов, или возмущаются новой практикой.