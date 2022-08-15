Издание «За рулем» и аналитическое «Автостат» провели опрос

Журнал «За рулем» и аналитическая компания «Автостат» опросили россиян с целью узнать, будет ли, по их мнению, пользоваться спросом отечественный электрокар Lada e-Largus. Подавляющее большинство граждан ответили на этот вопрос отрицательно или отреагировали с сомнением – лишь 5% уверены в успехе машины. Среди наиболее часто перечисляемых проблем, из-за которых, по мнению опрошенных, электромобиль не будет хорошо продаваться, назывались отсутствие в стране развитой инфраструктуры зарядных станций, суровые климатические условия и высокая стоимость.

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Прокомментировал опрос и заместитель главреда «За рулем» Никита Гудков, согласившись с мнением сообщества автолюбителей – по его мнению, россияне трезво оценивают ситуацию: в России большие расстояния, а зимой случаются сильные холода, что же касается сети зарядных станций – на некоторых трассах, в том числе и федеральных, наблюдается нехватка даже бензиновых заправок, что уж говорить о специализированных, предназначенных для электромобилей. Похожим образом высказывались по поводу перспектив электрокаров в России и другие эксперты: по мнению большинства из них, в стране слишком неудачное сочетание условий для массового внедрения машин подобного типа.