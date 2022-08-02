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Компания MediaTek, известная большинству потребителей благодаря своим SoC, используемым в смартфонах и других мобильных и не только девайсах, скорректировала прогноз по выручке за 2022 год в сторону уменьшения. По сравнению с 2021 годом все равно ожидается некоторый рост, но не столь значительный, как предполагалось изначально: вместо 20-22% компания рассчитывает на 17-19%. Впрочем, ряд сторонних экспертов и аналитиков считает, что и обновленный прогноз слишком оптимистичен, и MediaTek недооценивает снижение спроса, вызванное геополитической напряженностью в мире и разогнавшейся инфляцией. Специалисты компании тоже сообщают о влиянии этих факторов на прогноз, но полагают, что их влияние не будет критическим.
Кроме негативных факторов, эксперты отмечают и позитивные – а именно, отличные продажи чипов с поддержкой сетей пятого поколения (5G), а также флагманских и субфлагманских SoC Dimensity в целом. Весьма востребован, например, чип Dimensity 8100 – именно он установлен в большинстве наиболее производительных мобильных устройств предтопового ценового сегмента. В популярном бенчмарке Antutu 9 Dimensity 8100 набирает около 800 тысяч баллов, а его основной конкурент, Qualcomm Snapdragon 870 – около 700 тысяч.