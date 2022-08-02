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Самые популярные в России подержанные авто в июле подорожали на 3-4%
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Как отмечают эксперты автомобильного интернет-ресурса «Дром», в июле в России немного подорожали самые популярные подержанные автомобили, а именно –  Lada Priora, Toyota Corolla, Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Увеличение цен составило в среднем 3-4%, при этом оно легко объясняется смещением баланса спроса и предложения – если первый на 6% повысился, то второе на 9% снизилось.

По мнению ряда аналитиков и экономистов, тренд на повышение цен на вторичном рынке авто продолжится и осенью, а произойдет это из-за вероятного ослабления курса рубля – сейчас «деревянный» искусственно удерживают на определенном уровне, чтобы не вызывать у населения слишком уж сильного недовольства резким ростом цен на технику, продукты, медикаменты и различные товары первой необходимости, которые и без того за более, чем пять месяцев «специальной операции» ощутимо подорожали.

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Называется среди факторов, которые способны привести к повышению цен на подержанные автомобили, и дефицит новых машин – часть производителей приостановила или прекратила сотрудничество с российскими партнерами, что подтверждается большим количеством закрывшихся дилерских салонов и центров. К счастью для россиян, корейские производители Kia и Hyundai, модели которых пользуются в стране неизменной популярностью, уходить, по имеющимся в настоящий момент у автоэкспертов данным, пока не намерены.

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