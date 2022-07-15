Об этом рассказали представители бизнеса изданию "Коммерсант"

реклама

Как выяснило издание «Коммерсант», переговорив с представителями российских ритейлеров, параллельный импорт не решает проблем с дефицитом товаров – ассортимент продукции во многих магазинах цифровой и бытовой техники, а также компьютерных комплектующих, продолжает сокращаться. Вынужденно же используемые серые схемы участники рынка называют нестабильными и непредсказуемыми – если в июле удалось ввезти партию ноутбуков по тому или иному маршруту, не факт, что удастся и в августе.

Так, руководитель департамента продуктового менеджмента онлайн-ритейлера Xcom-shop Дмитрий Петров сообщил, что доля параллельного импорта в компании составляет лишь около 5%. И дело тут не в запасах товаров, которые успели ввезти официально, хотя и в них тоже, а в сложностях с логистикой, длительных сроках доставки и отсутствии гарантий успеха, а также увеличении стоимости продукции для конечного потребителя. «Каждая закупка прорабатывается как в первый раз.» – посетовал Петров. Прогнозировали снижение ассортимента и возникновение так называемой «товарной ямы» и в Ситилинке, говоря о том, что продажи превышают скорость пополнения запасов как минимум в 2 раза.

Руководитель пресс-службы re:Store Людмила Семушина заявила, что схемы поставки устройств при помощи параллельного импорта являются коммерческой тайной. Впрочем, в общих чертах все известно: есть дистрибьюторы и посредники, которые закупают товар за рубежом, например, в Казахстане, и в дальнейшем везут в Россию, не забыв при этом взять свой процент. Возникают при серых поставках и проблемы иного характера. Например, ноутбуки, ввезенные не из Казахстана и не из Беларуси, могут не иметь русской раскладки на клавиатуре, из-за чего придется использовать гравировку. Похожая ситуация с вилками кабелей – иногда требуется доукомплектовывать устройства переходниками под российские розетки.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Отдельный вопрос – гарантия. Конечно, даже если производитель прекратил или приостановил коммерческую деятельность в России, потребитель может обратиться к продавцу, но, как сообщал эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин, ритейлеры и сервис-центры в 2022 году стали намного чаще отказывать клиентам в гарантии, поскольку не уверены, что смогут соблюсти установленные законом сроки. Недовольным клиентам приходится обращаться в суд, но из-за того, что уровень правовой грамотности в стране довольно низок, делают это далеко не все, кому дали «от ворот поворот» с гарантией. Другая головная боль покупателей – это сомнительные фирмы, созданные специально для продажи товаров, ввезенных путем параллельного импорта. Реализовав несколько партий, такая компания может закрыться, а ее клиенты останутся без гарантии – прийти со сломавшимся устройством будет просто не к кому: фирма-производитель не работает в России, а компания-продавец прекратила свое существование, связанные же с ней лица поменяли номера телефонов и пропали.