Факт наличия в Рунете цензуры невозможно оспорить

По данным отстаивающей цифровые права граждан и борющейся против интернет-цензуры организации «Роскомсвобода», число заблокированных в России сайтов перевалило за 600 000, причем речь идет исключительно о доменных именах – поддоменов и IP-адресов в «черном списке» гораздо больше. Изначально, в начале 2010-х, когда механизм блокировок только вводился, некоторые официальные лица успокаивали граждан, заявляя, что он нужен только для борьбы с детской порнографией, торговлей запрещенными предметами и веществами, а также прочим криминалом. На практике же блокировки стали удобным инструментом цензуры, что подтверждает факт невозможности захода без VPN на сайты множества СМИ, в особенности зарубежных.

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Ряд юристов, журналистов и общественных деятелей считает, что блокировка доступа к сайтам средств массовой информации и иным интернет-ресурсам напрямую противоречит части 5 статьи 29 Конституции РФ: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». Впрочем, во многих других странах также существует порочная практика скрывать от общественности «неправильную» информацию – лидерами здесь являются Северная Корея и Китай. Интернет перестал быть тем пространством свободы, которым он был в начале XXI века, но пока некоторые государства стремятся взять его под максимальные контроль, сторонники свободного распространения информации работают над техническими решениями, способными противостоять цензуре. Например, если провайдер обнаруживает использование VPN-сервиса и блокирует трафик, недовольный цензурой гражданин может использовать Psiphon или иной инструмент, сочетающий в себе защищенную связь и обфускацию.