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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Российские блогеры начали массово размещать посты о «вреде VPN» – скорее всего, проплаченные
Ранее похожие заметки публиковали федеральные и региональные СМИ
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После блокировки российскими властями нескольких крупных западных соцсетей число пользователей VPN в стране возросло как минимум в разы, а по данным некоторых операторов мобильной связи и мобильного интернета (Yota) – в десятки раз. Также многие граждане начали использовать VPN для того, чтобы читать заблокированные в России зарубежные и международные СМИ, реализовывая тем самым свое право на свободу получения информации.

Ситуация с VPN в стране двоякая – с одной стороны, пользоваться ими не запрещено, что подтверждал даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с другой же – Роскомнадзор то и дело блокирует те или иные сервисы, отказывающиеся закрывать россиянам доступ к заблокированной в стране информации, а депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Бурлаков призывает граждан не использовать VPN. Тем временем список запрещенных сайтов, по данным борющейся за цифровые права граждан и свободу распространения информации в сети, и выступающей против цензуры организации «Роскомсвобода», насчитывает уже более 600 тысяч ресурсов. И это только доменные имена, без поддоменов и IP-адресов. Вчера, 9 июля, журналисты и общественность обратили внимание на появление у многих российских блогеров однотипных постов, рассказывающих о якобы «вреде» VPN и явно или скрыто призывающих их не использовать.

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Ложь и манипуляции в таких сообщениях перемешаны с правдой – например, не подкованный технически пользователь, прочитав подобный пост, может решить, что абсолютно все VPN торгуют данными клиентов, хотя на практике это не так. Более того, на самом деле, любой может найти в интернете инструкцию, арендовать недорогой виртуальный или физический сервер за пределами России и поднять собственный VPN, который точно не будет никуда сливать информацию. Встречаются и совсем беззастенчивые байки: блогерша, называющая себя «экспертом», заявляет, что из-за VPN у нее «закончился безлимитный пакет интернета». Также блогеры синхронно пишут об ускоренном снижении уровня заряда аккумулятора и увеличенном расходе трафика. Изучив нарратив подобного рода постов и найдя явные сходства, журналисты пришли к выводам, что сообщения о «вреде VPN» с высокой вероятностью являются проплаченными – ранее похожие материалы появлялись в некоторых федеральных и региональных СМИ.


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